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Индикаторы

NRTR_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2334
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ramdass

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE .

Рис.1. Индикатор NRTR_Sign

Рис.1. Индикатор NRTR_Sign

Exp_NRTR Exp_NRTR

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR.

AroonHorn AroonHorn

Индикатор трендов AroonHorn.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Индикатор NRTR_extr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.