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NRTR_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE .
Рис.1. Индикатор NRTR_Sign
Exp_NRTR
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR.AroonHorn
Индикатор трендов AroonHorn.
NRTR_extr_HTF
Индикатор NRTR_extr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_NRTR_extr
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.