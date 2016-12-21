CodeBaseSecciones
NRTR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 705
705
Ranking:
(13)
Publicado:
NRTR.mq5 (9.91 KB) ver
NRTR_HTF.mq5 (12.5 KB) ver
Indicador NRTR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador NRTR.mq5.


Fig. 1. Indicador NRTR_HTF

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Sistema comercial construido con las señales del indicador NRTR_extr.

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

Indicador KalmanFilter_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Indicador NRTR_extr con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_Sign NRTR_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según CLOSE.