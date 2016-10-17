CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NRTR_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
853
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ramdass

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines NRTR-Algorithmus  mit der Rechnung über CLOSE.

in Abb.1. Der Indikator NRTR_Sign

in Abb.1. Der Indikator NRTR_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15252

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Der Indikator NRTR_extr mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Der Indikator NRTR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines NRTR-Algorithmus mit der Rechnung über HIGH und LOW.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

Der Indikator NRTR_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator NRTR_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.