一个使用MasterWindows库创建游戏交易面板的实例。

NRTR 是一个趋势指标，使用收盘价格进行计算。

MetaTrader 5 版本的 MACD 信号指标。

在图表主窗口中与移动平均指标相关联的 WPR 震荡指标。