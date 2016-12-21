CodeBaseSecciones
Exp_NRTR_extr - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sistema comercial construido sobre las señales del indicador NRTR_extr. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un punto de color grueso en el indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador NRTR_extr.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.


Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

Indicador KalmanFilter_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Sistema comercial construido con las señales del indicador NRTR.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Indicador NRTR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Indicador NRTR_extr con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.