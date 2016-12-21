Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Go - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial construido sobre las señales del indicador Go. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si el color de las barras del indicador ha cambiado de rojo a verde o al contrario.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Go.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
