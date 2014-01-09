真实作者:



David W Honeywell

描述:

一个标识趋势强度的信号灯指标, 当价格距离移动平均值的偏移超过一定的限制时触发趋势的强度信号. 衡量趋势的偏移单位是点数, 指标的输入变量 PipLevel 定义了阈值 (触发信号时距离移动平均值的点数).

本指标首先于2007年10月12日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.



图片:

图1 Ma_Distance_From_Price 指标