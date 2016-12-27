Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador DeMarker en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio DeMarker se muestra en color azul, la MA en amarillo, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint PeriodDeMarker= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_DeMarker_UP = 70 ; input int Level_DeMarker_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".





Fig. 1. Indicador DeMarker_Chart