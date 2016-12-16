コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic_Chart - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Yuriy Tokman (YTG)

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのストキャスティクスです。ストキャスティクスは桃色、移動平均線は水色、デフォルト値のレベルは薄い灰色のチャンネルの境界線として表示されます。

指標入力パラメータ：

//+-------------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-------------------------------------------------+
input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // 平均化手法
input uint XLength=12;                                // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                                  // 平滑化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double Dev=10.0;                                // 偏差を持つチャネル
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // 価格またはハンドルの種類
input int  Level_Stochastic_UP = 70;                  // 買われ過ぎレベル
input int  Level_Stochastic_DN = 30;                  // 売られ過ぎレベル
input int Shift=0;                                    // バー単位での指標の横シフト

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　Stochastic_Chart指標

MFI_Chart MFI_Chart

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのMFIオシレータです。

DeMarker_Chart DeMarker_Chart

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのDeMarkerオシレータです。

RVI_Chart RVI_Chart

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのRVIオシレータです。

RSI_Chart_HTF RSI_Chart_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSI_Chart指標です。