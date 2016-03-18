Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Осциллятор Stochastic в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам Stochastic представлен розовым цветом, сигнальная линия стохастика голубым, скользящая средняя синим, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.

Входные параметры индикатора:

input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_Stochastic_UP = 70 ; input int Level_Stochastic_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Stochastic_Chart