真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在图表主窗口中，与移动平均相关联的随机震荡指标。随机震荡指标显示为粉色，随机震荡指标的信号线显示为浅蓝色，移动平均线是蓝色，而默认值的水平是以浅灰色有边界的通道显示。

指标输入参数:

input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_Stochastic_UP = 70 ; input int Level_Stochastic_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

图1. Stochastic_Chart 指标