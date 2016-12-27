Participe de nossa página de fãs
Stochastic_Chart - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
Oscilador Stochastic na janela do gráfico principalem relação ao indicador Média Móvel. O "Stochastic" é mostrado em rosa, a linha de sina em azul claro, a linha da Média Móvel em azul e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-------------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+-------------------------------------------------+ input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método de média input uint XLength=12; // Profundidade da média input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização //---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento input double Dev=10.0; // Desvio da largura do canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de preço ou manipulador input int Level_Stochastic_UP = 70; // Nivel sobrecomprado input int Level_Stochastic_DN = 30; // Sível sobrevendido input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador Stochastic_Chart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15113
