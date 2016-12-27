CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Stochastic_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1421
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador Stochastic na janela do gráfico principalem relação ao indicador Média Móvel. O "Stochastic" é mostrado em rosa, a linha de sina em azul claro, a linha da Média Móvel em azul e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador              |
//+-------------------------------------------------+
input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método de média
input uint XLength=12;                                // Profundidade da média
input int XPhase=15;                                  // Parâmetro de suavização
//---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;
//---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento
input double Dev=10.0;                                // Desvio da largura do canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de preço ou manipulador
input int  Level_Stochastic_UP = 70;                  // Nivel sobrecomprado
input int  Level_Stochastic_DN = 30;                  // Sível sobrevendido
input int Shift=0;                                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras  

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador Stochastic_Chart

Fig.1. O indicador Stochastic_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15113

MFI_Chart MFI_Chart

O oscilador MFI na janela do gráfico principal em relação ao indicador de média móvel.

DeMarker_Chart DeMarker_Chart

O oscilador DeMarker na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel.

RVI_Chart RVI_Chart

O Oscilador RVI está na janela principal do gráfico em relação ao indicador Média Móvel.

RSI_Chart_HTF RSI_Chart_HTF

O indicador RSI_Chart vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.