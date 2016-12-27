Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MFI_Chart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 965
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Yuriy Tokman (YTG)
Oscilador MFI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio MFI se muestra en color azul, la MA en rojo oscuro, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodMFI=14; // Período del indicador MFI input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método del promedio input uint XLength=12; // Profundidad de suavizado input int XPhase=15; // Parámetro de suavizado //---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio; //---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil input double Dev=10.0; // Desviación del ancho del canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de precio o handle input int Level_MFI_UP = 70; // Nivel de sobrecompra input int Level_MFI_DN = 30; // Nivel de sobreventa input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador MFI_Chart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15098
Oscilador DeMarker en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.WPR_Chart
Oscilador WPR en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.
Oscilador Stochastic en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.YURAZ_RSAXEL Script dibuja los niveles de Rudolph Axel
El script dibuja los niveles de Rudolph Axel