Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O oscilador MFI na janela do gráfico principal em relação ao indicador de média móvel. O indicador MFI é mostrado em azul, a linha da Média Móvel em vermelho escuro e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal cinza claro.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint PeriodMFI= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_MFI_UP = 70 ; input int Level_MFI_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador MFI_Chart