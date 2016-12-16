CodeBaseKategorien
Indikatoren

MFI_Chart - Indikator für den MetaTrader 5

mfi_chart.mq5 (10.79 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der MFI-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der MFI Indikator wird blau dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist dunkelrot und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodMFI=14;                              // MFI Indikator Perioden
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //Volumen
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Mittelungsmethode
input uint XLength=12;                                // Tiefe der Mittelung                    
input int XPhase=15;                                   // Glättungsparameter
//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input double Dev=10.0;                                 // Kanal mit Abweichung
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Preistyp oder Handle
input int  Level_MFI_UP = 70;                         // Überkauftlevel
input int  Level_MFI_DN = 30;                         // Überverkauftlevel
input int Verschiebung=0;                                    // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken  

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der MFI_Chart Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15098

