MFI_Chart - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
mfi_chart.mq5 (10.79 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在图表主窗口中，与移动平均相关联的 MFI 震荡指标。MFI 指标以蓝色显示，移动平均线以深红色显示，而默认值的水平以浅灰色有边界的通道显示。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                    |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodMFI=14;                              // MFI 指标周期数
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;     // 交易量
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // 平均方法
input uint XLength=12;                                // 平均深度
input int XPhase=15;                                  // 平滑参数
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 之间，它影响了处理的质量;
//---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, it is a CMO period, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数
input double Dev=10.0;                                // 通道宽度偏移
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // 价格处理类型
input int  Level_MFI_UP = 70;                         // 超买水平
input int  Level_MFI_DN = 30;                         // 超卖水平
input int Shift=0;                                    // 指标水平平移柱数  

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

图1. MFI_Chart 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15098

