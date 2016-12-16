無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Yuriy Tokman (YTG)
移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのDeMarkerオシレータです。DeMarkerは青、移動平均線は黄色、デフォルト値のレベルは薄い灰色のチャンネルの境界線として表示されます。
指標入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodDeMarker=14; // DeMarker指標の期間 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // 平均化手法 input uint XLength=12; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 平滑化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input double Dev=10.0; // 偏差を持つチャネル input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格またはハンドルの種類 input int Level_DeMarker_UP = 70; // 買われ過ぎレベル input int Level_DeMarker_DN = 30; // 売られ過ぎレベル input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 DeMarker_Chart指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15097
