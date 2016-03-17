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Индикаторы

DeMarker_Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1933
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Осциллятор DeMarker в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам DeMarker представлен голубым цветом, скользящая средняя жёлтым, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodDeMarker=14;                         // Период индикатора DeMarker
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Метод усреднения
input uint XLength=12;                                // Глубина  усреднения
input int XPhase=15;                                  // Параметр сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double Dev=10.0;                                // Девиация ширины канала
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Тип цены или handle
input int  Level_DeMarker_UP = 70;                    // Уровень перекупленности
input int  Level_DeMarker_DN = 30;                    // Уровень перепроданности
input int Shift=0;                                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах  

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор DeMarker_Chart

Рис.1. Индикатор DeMarker_Chart

WPR_Chart WPR_Chart

Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

XMA_KLx7_Cloud_HTF XMA_KLx7_Cloud_HTF

Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MFI_Chart MFI_Chart

Осциллятор MFI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

CCI_Chart_HTF CCI_Chart_HTF

Индикатор CCI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.