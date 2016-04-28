请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Yuriy Tokman (YTG)
在图表主窗口中，与移动平均相关联的 DeMarker 震荡指标。DeMarker 以蓝色显示，移动平均以黄色显示，而默认值的水平以浅灰色有边界的通道显示。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodDeMarker=14; // DeMarker 指标周期数 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // 平均方法 input uint XLength=12; // 平均深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 之间，它影响了处理的质量; //---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, it is a CMO period, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数 input double Dev=10.0; // 通道宽度偏移 input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 价格处理类型 input int Level_DeMarker_UP = 70; // 超买水平 input int Level_DeMarker_DN = 30; // 超卖水平 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. DeMarker_Chart 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15097
