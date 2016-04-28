真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在图表主窗口中，与移动平均相关联的 DeMarker 震荡指标。DeMarker 以蓝色显示，移动平均以黄色显示，而默认值的水平以浅灰色有边界的通道显示。

指标输入参数:

input uint PeriodDeMarker= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_DeMarker_UP = 70 ; input int Level_DeMarker_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

图1. DeMarker_Chart 指标