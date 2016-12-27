CodeBaseSeções
DeMarker_Chart - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O oscilador DeMarker na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel. DeMarker é mostrado em azul, a linha Média Móvel em amarela e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodDeMarker=14;                         // Período do indicador DeMarker
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método de média
input uint XLength=12;                                // Profundidade da média
input int XPhase=15;                                  // Parâmetro de suavização
//---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;
//---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento
input double Dev=10.0;                                // Desvio da largura do canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de preço ou manipulador
input int  Level_DeMarker_UP = 70;                    // nível sobrecomprado
input int  Level_DeMarker_DN = 30;                    // Nível de sobrevendido
input int Shift=0;                                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras  

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador DeMarker_Chart

Fig.1. O indicador DeMarker_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15097

