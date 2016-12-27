Participe de nossa página de fãs
DeMarker_Chart - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
O oscilador DeMarker na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel. DeMarker é mostrado em azul, a linha Média Móvel em amarela e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodDeMarker=14; // Período do indicador DeMarker input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método de média input uint XLength=12; // Profundidade da média input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização //---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento input double Dev=10.0; // Desvio da largura do canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de preço ou manipulador input int Level_DeMarker_UP = 70; // nível sobrecomprado input int Level_DeMarker_DN = 30; // Nível de sobrevendido input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador DeMarker_Chart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15097
