在输入参数中带有时段选择选项的 GFilter 指标。

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorHMA_StDev 指标。

把 HighestLowestRange (HLR) 指标以柱形图的形式实现，并且使用颜色指示进入超买和超卖区域。

在输入参数中带有时段选择选项的 HLR_Histogram 指标。