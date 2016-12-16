CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorJFatl_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
839
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorJFatl_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorJFatl_StDev.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der ColorJFatl_StDev_HTF Indikator

Abb.1. Der ColorJFatl_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15042

ColorHMA_StDev_HTF ColorHMA_StDev_HTF

Der ColorHMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

GFilter_HTF GFilter_HTF

Der GFilter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

HLR_Histogram HLR_Histogram

Der HighestLowestRange (HLR) Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

Der HLR_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.