Der GFilter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorHMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der HighestLowestRange (HLR) Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.

Der HLR_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.