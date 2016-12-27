Mira cómo descargar robots gratis
GFilter_HTF - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
El indicador GFilter permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador GFilter.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador GFilter_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15038
