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Exp_ColorXMACDCandle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXMACDCandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара. Имеется два варианта определения тренда в зависимости от значения входного параметра эксперта
input TrendMode TMode=Cross; // способ определения тренда
- Если произошло пересечение сигнальной линии и гистограммы XMACD индикатора с изменением цвета сигнальной линии индикатора ColorXMACDCandle;
- Если произошло изменение цвета свечей индикатора ColorXMACDCandle.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора colorxmacdcandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах индикатора RVI_Histogram.RSI_Histogram_HTF
Осциллятор RSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Осциллятор WPR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AverageOfATR
Среднее от ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии движения цены (Price Action).