请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
把经典的MFI指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。
图1. MFI_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14932
WPR_Histogram
把经典的WPR指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。DeMarker_Histogram
把经典的DeMarker指标实现为柱形图形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。
Stochastic_Histogram
把经典的随机震荡指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域，还在信号线和震荡指标之间使用彩色云指示震荡指标的交叉。RVI_Histogram
把经典的RVI震荡指标实现为柱形图的形式，并使用颜色指示进入超买和超卖区域，另外在信号线和震荡指标之间还有彩色云指示振荡指标的交叉。