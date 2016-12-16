CodeBaseKategorien
MFI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Der klassische MFI Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.

Abb.1. Der MFI_Histogram Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14932

