XMA_BBx5 - indicador para MetaTrader 5
733
Dos canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMA_BBx5
Canal de Bollinger con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.Exp_BSI
Sistema comercial construido con las señales del indicador BSI.
Dos canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.XMA_BBx5_Cloud_HTF
Indicador XMA_BBx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.