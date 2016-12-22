代码库部分
ColorMACD_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
colormacd.mq5 (9.21 KB) 预览
colormacd_htf.mq5 (11.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
此指标需要 ColorMACD.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

直方图 ColorMACD 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorMACD.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 ColorMACD_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14801

