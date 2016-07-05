CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorMACD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
795
(16)
colormacd.mq5 (9.21 KB) ansehen
colormacd_htf.mq5 (11.95 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das MACD ColorMACD Histogramm mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorMACD.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ColorMACD_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14801

ColorXADX_HTF ColorXADX_HTF

Der ColorXADX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Klasse zur Erweiterung der Möglichkeiten von MqlRates.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

ColorStochNR stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

BSI BSI

Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke eines Bounce nach der Wyckoff Methode.