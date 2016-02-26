CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorXADX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
791
(15)
colorxadx.mq5 (12.4 KB) ver
colorxadx_htf.mq5 (15.35 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorXADX.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorXADX_HTF

