ColorXADX_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 791
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorXADX.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorXADX_HTF
