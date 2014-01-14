Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorMACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1777
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Description:
Standard MACD histogram with coloring (the signal line is colored in red or lime according to the current trend direction). The indicator allows to select averaging algorithm for the histogram itself.
Indicator uses the СMoving_Average class of the SmoothAlgorithms.mqh library. Working with that class was described in details in the article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Image:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/398
El indicador muestra la tendencia actual, los niveles de soporte y resistencia.FATL
Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.
El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002).Karacatica
El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.