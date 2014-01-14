CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1777
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
colormacd.mq5 (8.9 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (261.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Description:

Standard MACD histogram with coloring (the signal line is colored in red or lime according to the current trend direction). The indicator allows to select averaging algorithm for the histogram itself.

Indicator uses the СMoving_Average class of the SmoothAlgorithms.mqh library. Working with that class was described in details in the article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Image:

ColorMACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/398

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

El indicador muestra la tendencia actual, los niveles de soporte y resistencia.

FATL FATL

Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.

Centro de Gravedad J. F. Ehlers Centro de Gravedad J. F. Ehlers

El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002).

Karacatica Karacatica

El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.