TangoLineCloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

fxborg

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção na forma de núvem. Como passos de tango! Ele permite que você entre no mercado mais cedo. Esta versão do indicador utiliza os buffers DRAW_FILLING para destacar a parte interna do canal.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.

Figura 1. O indicador TangoLineCloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14787

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

O indicador TangoLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

TangoLine TangoLine

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção.

TangoLineCloud_HTF TangoLineCloud_HTF

O indicador TangoLineCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Classe para expandir as capacidades do MqlRates.