Реальный автор:

fxborg

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок. В данной версии индикатора используется подсветка внутренности канала с помощью DRAW_FILLING-буферов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016

Рис.1. Индикатор TangoLineCloud