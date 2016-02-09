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TangoLineCloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок. В данной версии индикатора используется подсветка внутренности канала с помощью DRAW_FILLING-буферов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016
Рис.1. Индикатор TangoLineCloud
TangoLine
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления.ReversalNavi
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.
TangoLine_HTF
Индикатор TangoLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes3_HTF
Индикатор XEnvelopes3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.