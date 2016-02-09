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TangoLine_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TangoLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TangoLine.mq5.
Рис.1. Индикатор TangoLine_HTF
TangoLineCloud
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде.TangoLine
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления.
XEnvelopes3_HTF
Индикатор XEnvelopes3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXADX_HTF
Индикатор ColorXADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.