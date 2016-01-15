Версия индикатора MA_Channels_FIBO неизвестного автора. Оригинальная версия грешила перерисовкой.

В индикаторе ChannelsFIBO проблема перерисовки решена. Также в несколько раз ускорены расчеты значений индикатора.

Идея индикатора заключается в поиске максимального смещения цены от выбранной средней скользящей линии на заданном интервале. Найденное смещение — 100% канала. На основе этого смещения рассчитываются линии с процентными величинами, выбранными пользователем — до четырех линий включительно.