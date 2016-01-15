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Индикаторы

ChannelsFIBO - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
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Просмотров:
7682
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Версия индикатора MA_Channels_FIBO неизвестного автора. Оригинальная версия грешила перерисовкой.

В индикаторе ChannelsFIBO проблема перерисовки решена. Также в несколько раз ускорены расчеты значений индикатора.

Идея индикатора заключается в поиске максимального смещения цены от выбранной средней скользящей линии на заданном интервале. Найденное смещение — 100% канала. На основе этого смещения рассчитываются линии с процентными величинами, выбранными пользователем — до четырех линий включительно.

Heiken Ashi in Subwindow Heiken Ashi in Subwindow

Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.

Subway Subway

Индикатор отображает канал из скользящих средних.

DUCT DUCT

Индикатор строит канал по фракталам.

Fonts lib Fonts lib

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