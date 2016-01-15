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ChannelsFIBO - индикатор для MetaTrader 4
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Версия индикатора MA_Channels_FIBO неизвестного автора. Оригинальная версия грешила перерисовкой.
В индикаторе ChannelsFIBO проблема перерисовки решена. Также в несколько раз ускорены расчеты значений индикатора.
Идея индикатора заключается в поиске максимального смещения цены от выбранной средней скользящей линии на заданном интервале. Найденное смещение — 100% канала. На основе этого смещения рассчитываются линии с процентными величинами, выбранными пользователем — до четырех линий включительно.
Heiken Ashi in Subwindow
Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.Subway
Индикатор отображает канал из скользящих средних.