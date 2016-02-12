コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ChannelsFIBO - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ihor Herasko | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
972
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者不明のインディケータMA_Channels_FIBOの新バージョンです。元のバージョンは再描画を行いました。

インディケータChannelsFIBOでは、再描画の問題が解決されました。また、インディケータの値の計算が早くなりました。

このインディケータのアイデアは、指定された移動平均線からの価格の最大偏差を求めることに存します。求められた偏差は、チャネルの100パーセントです。この偏差に基づいて、チャネルラインとパーセンテージが計算されます（4本以内）。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14638

Fonts lib Fonts lib

入力引数でフォント一覧を管理させるライブラリです。このライブラリは208のフォントがあります。

Subway Subway

このインディケータは、移動平均チャネルを表示します。

DUCT DUCT

フラクタルに基づいてチャネルを作成するインディケータです。

Stochastic Only Stochastic Only

この矢印インジケータは、3つのストキャスティックスで判断された買われすぎ・売られすぎゾーンをベースにして相場にエントリーするタイミングを表示します。