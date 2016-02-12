無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChannelsFIBO - MetaTrader 4のためのインディケータ
作者不明のインディケータMA_Channels_FIBOの新バージョンです。元のバージョンは再描画を行いました。
インディケータChannelsFIBOでは、再描画の問題が解決されました。また、インディケータの値の計算が早くなりました。
このインディケータのアイデアは、指定された移動平均線からの価格の最大偏差を求めることに存します。求められた偏差は、チャネルの100パーセントです。この偏差に基づいて、チャネルラインとパーセンテージが計算されます（4本以内）。
DUCT
フラクタルに基づいてチャネルを作成するインディケータです。Stochastic Only
この矢印インジケータは、3つのストキャスティックスで判断された買われすぎ・売られすぎゾーンをベースにして相場にエントリーするタイミングを表示します。