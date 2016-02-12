作者不明のインディケータMA_Channels_FIBOの新バージョンです。元のバージョンは再描画を行いました。

インディケータChannelsFIBOでは、再描画の問題が解決されました。また、インディケータの値の計算が早くなりました。

このインディケータのアイデアは、指定された移動平均線からの価格の最大偏差を求めることに存します。求められた偏差は、チャネルの100パーセントです。この偏差に基づいて、チャネルラインとパーセンテージが計算されます（4本以内）。