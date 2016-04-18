Eine Variation des MA_Channels_FIBO Indikators von einem unbekannten Autor. Die originale Version wurde fehlerhaft neu gezeichnet.

Dieses Problem wird in dem ChannelsFIBO Indikator behoben. Zudem wurde die Berechnungsgeschwindigkeit des Indikators um ein vielfaches erhöht.

Die Idee hinter dem Indikator ist die Ermittlung des maximalen Offsets eines Kurses eines ausgewählten gleitenden Durchschnitts in einem angegebenen Intervall. The found offset — 100% des Kanals. Auf der Basis dieses Offsets werden die Linien in Prozenten berechnet, nach den Werten des Trades — Bis zu vier Linien, inklusive.