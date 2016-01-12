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Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax - эксперт для MetaTrader 4
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Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни. Если пробит верхний фрактал, то выставляется ордер на покупку. Если пробит нижний фрактал, открывается ордер на продажу.
Нет ограничения на количество открытых позиций, т.е. если выполнилось условие пробоя фрактала, советник выставляет ордер. Реализована функция трейлинг-стоп, коррекция стоп-лосс производится через каждые 10 пунктов.
Ниже представлены результаты тестирования советника за 2015 год по паре EURUSD на 4-часовом графике, параметры по умолчанию.
Внимание, данный советник представлен в целях ознакомления, не рекомендуется для реальной торговли.
Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.Lossless MA
Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.
Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.Zakryvator
Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.