Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни. Если пробит верхний фрактал, то выставляется ордер на покупку. Если пробит нижний фрактал, открывается ордер на продажу.

Нет ограничения на количество открытых позиций, т.е. если выполнилось условие пробоя фрактала, советник выставляет ордер. Реализована функция трейлинг-стоп, коррекция стоп-лосс производится через каждые 10 пунктов.

Ниже представлены результаты тестирования советника за 2015 год по паре EURUSD на 4-часовом графике, параметры по умолчанию.