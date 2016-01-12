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Советники

Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax - эксперт для MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov
Bakhytzhan Abzalbekov

Bakhytzhan Abzalbekov

5 (3)
3 кода 65 комментариев
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Просмотров:
15804
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни. Если пробит верхний фрактал, то выставляется ордер на покупку. Если пробит нижний фрактал, открывается ордер на продажу.

Нет ограничения на количество открытых позиций, т.е. если выполнилось условие пробоя фрактала, советник выставляет ордер. Реализована функция трейлинг-стоп, коррекция стоп-лосс производится через каждые 10 пунктов.

Ниже представлены результаты тестирования советника за 2015 год по паре EURUSD на 4-часовом графике, параметры по умолчанию.

Внимание, данный советник представлен в целях ознакомления, не рекомендуется для реальной торговли.

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.

Lossless MA Lossless MA

Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.

Zakryvator Zakryvator

Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.