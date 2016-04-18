Dieser EA sucht die letzten oberen und unteren Fraktale und öffnet Positionen, sobald der Kurs diese Levels überschreitet. Wenn das obere Fraktal überschritten wird dann wird eine Buy-Order geöffnet. Wenn das untere Fraktal überschritten wird dann wird eine Sell-Order geöffnet.

Es gibt keine Limitierung für die maximale Anzahl an geöffneten Positionen. D.h. jedes Mal, wenn der Level eines Fractales überschritten wird, öffnet der EA eine neue Order. In diesem System ist ein Trailingstop enthalten. Die Korrektur des Stop Loss wird alle zehn Punkte durchgeführt.

Unterhalb sind die Ergebnisse eines Tests mit den Standardeinstellungen für das Jahr 2015 mit dem EURUSD paar auf einem H4 Chart dargestellt.