コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Fraktrak xonaxフラクタルの破りによるエキスパートアドバイザ - MetaTrader 4のためのエキスパート

Bakhytzhan Abzalbekov | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
2906
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザは、上のフラクタルと下のフラクタルを検索して、価格がそれらのレベルを破る場合、ポジションを開始します上のフラクタルを破る場合、買い注文が出されます。下のフラクタルを破る場合、売り注文が出されます。

未決済ポジションに制限がありません。つまり、破壊が起こるたびに、EAが注文を出します。トレーリングストップ機能が利用可能です。決済逆指値の修正が10ポイントごとに行われます。

以下の図は2015年のEURUSDの4時間足で行われたバックテストの結果を表します。


注意：本EAは情報の提供のみを目的としており、リアル口座で取引を行うことをおすすめしません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14613

Quantum Quantum

Quantum売買システムをベースにしたエキスパートアドバイザです。

Lossless MA Lossless MA

早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。「残高の再補充」機能があります。

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

RSI Bollinger Bands are used to establish overbought and oversold RSI regions for generation of short and long trading signals.

Another_Symbol Another_Symbol

Display of a symbol's chart in a subwindow of another symbol.