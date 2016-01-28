無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザは、上のフラクタルと下のフラクタルを検索して、価格がそれらのレベルを破る場合、ポジションを開始します上のフラクタルを破る場合、買い注文が出されます。下のフラクタルを破る場合、売り注文が出されます。
未決済ポジションに制限がありません。つまり、破壊が起こるたびに、EAが注文を出します。トレーリングストップ機能が利用可能です。決済逆指値の修正が10ポイントごとに行われます。
以下の図は2015年のEURUSDの4時間足で行われたバックテストの結果を表します。
注意：本EAは情報の提供のみを目的としており、リアル口座で取引を行うことをおすすめしません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14613
