このエキスパートアドバイザは、上のフラクタルと下のフラクタルを検索して、価格がそれらのレベルを破る場合、ポジションを開始します上のフラクタルを破る場合、買い注文が出されます。下のフラクタルを破る場合、売り注文が出されます。

未決済ポジションに制限がありません。つまり、破壊が起こるたびに、EAが注文を出します。トレーリングストップ機能が利用可能です。決済逆指値の修正が10ポイントごとに行われます。

以下の図は2015年のEURUSDの4時間足で行われたバックテストの結果を表します。



