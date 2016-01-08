Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.

От оригинальной системы Quantum в представленной реализации взят лишь принцип ожидания экстремального ценового значения среди заданного трейдером количества баров:

Красные метки — локальные максимумы, после которых предлагается заключать короткие сделки, а синие — локальные минимумы, после которых требуется совершать длинные сделки.

Развитием системы является фильтрация полученного сигнала при помощи индикатора Stochastic. Подтверждение экстремума цены — это выход главной линии Stochastic'а из зоны перекупленности или перепроданности.

Таким образом, отфильтровывается значительная часть ложных сигналов. Правда, при этом имеет место некоторое запаздывание и, как следствие, цена открытия сделки ухудшается. Тем не менее, польза фильтрации перевешивает эти недостатки.

Stop Loss открываемой сделки устанавливается за последним зарегистрированным экстремумом цены. Take Profit по умолчанию не устанавливается, хотя трейдер имеет возможность указать его размер в пунктах от цены открытия. Закрытие сделки в прибыльной зоне осуществляется при выходе главной линии Stochastic за значения, указанные в настроечных параметрах "Уровень для закрытия Buy" и "Уровень для закрытия Sell".

Более подробный обзор стратегии и результаты ее тестирования приведены в статье Торговая система Quantum.