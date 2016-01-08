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Quantum - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.

От оригинальной системы Quantum в представленной реализации взят лишь принцип ожидания экстремального ценового значения среди заданного трейдером количества баров:

Красные метки — локальные максимумы, после которых предлагается заключать короткие сделки, а синие — локальные минимумы, после которых требуется совершать длинные сделки.

Развитием системы является фильтрация полученного сигнала при помощи индикатора Stochastic. Подтверждение экстремума цены — это выход главной линии Stochastic'а из зоны перекупленности или перепроданности.

Таким образом, отфильтровывается значительная часть ложных сигналов. Правда, при этом имеет место некоторое запаздывание и, как следствие, цена открытия сделки ухудшается. Тем не менее, польза фильтрации перевешивает эти недостатки.

Stop Loss открываемой сделки устанавливается за последним зарегистрированным экстремумом цены. Take Profit по умолчанию не устанавливается, хотя трейдер имеет возможность указать его размер в пунктах от цены открытия. Закрытие сделки в прибыльной зоне осуществляется при выходе главной линии Stochastic за значения, указанные в настроечных параметрах "Уровень для закрытия Buy" и "Уровень для закрытия Sell".

Более подробный обзор стратегии и результаты ее тестирования приведены в статье Торговая система Quantum.

AfterEffects AfterEffects

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

F_RSI F_RSI

Индикатор RSI с динамическими уровнями.

Lossless MA Lossless MA

Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.