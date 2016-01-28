Quantum売買システムをベースにしたエキスパートアドバイザです。

元のQuantum EAから、指定されたチャートのバーの数で期待値の極限のみ使用されます。

赤いマークはローカル最大値を表し、青いマークはローカル最小値を表します。

ここで、ストキャスティクスインディケータにより受信されたシグナルのフィルタリングが追加されました。極値の定義として、ストキャスティクスのメインラインが買われ過ぎ・売られ過ぎのゾーンを出ることが考えられます。

このように、多数の擬似シグナルがフィルタリングされます。ただし、ちょっと遅延はあります。それにもかかわらず、フィルタリングの可能性は最高です。

開始される取引の決済逆指値は最終の極値を越えて設定されます。決済指値はデフォルトで指定されませんが、トレーダーがお好みで決済指値をポイントで指定できます。ストキャスティクスのメインラインが パラメータに指定される「買い決済レベル」と「売り決済レベル」の値を越える場合のみ、取引が決済されます。

エキスパートアドバイザの詳細と全面的なテストの結果は、資料エキスパートアドバイザQuantumにあります。