コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Quantum - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ihor Herasko | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
1545
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
\MQL4\Include\Common\
Common_GetSymbolInfo.mqh (9.98 KB) ビュー
Common_MathUtils.mqh (3.87 KB) ビュー
Common_Trade.mqh (33.28 KB) ビュー
\MQL4\Include\Quantum\
Quantum_CalculateTradeType_v2.mqh (17.08 KB) ビュー
\MQL4\Experts\
Quantum_v2_Expert.mq4 (12.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Quantum売買システムをベースにしたエキスパートアドバイザです。

元のQuantum EAから、指定されたチャートのバーの数で期待値の極限のみ使用されます。

赤いマークはローカル最大値を表し、青いマークはローカル最小値を表します。

ここで、ストキャスティクスインディケータにより受信されたシグナルのフィルタリングが追加されました。極値の定義として、ストキャスティクスのメインラインが買われ過ぎ・売られ過ぎのゾーンを出ることが考えられます。

このように、多数の擬似シグナルがフィルタリングされます。ただし、ちょっと遅延はあります。それにもかかわらず、フィルタリングの可能性は最高です。

開始される取引の決済逆指値は最終の極値を越えて設定されます。決済指値はデフォルトで指定されませんが、トレーダーがお好みで決済指値をポイントで指定できます。ストキャスティクスのメインラインが パラメータに指定される「買い決済レベル」と「売り決済レベル」の値を越える場合のみ、取引が決済されます。

エキスパートアドバイザの詳細と全面的なテストの結果は、資料エキスパートアドバイザQuantumにあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14604

Lossless MA Lossless MA

早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。「残高の再補充」機能があります。

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

指定された時間に逆指値注文を開始するスクリプトです。逆指値注文が執行されるたびに、前の注文が削除されます。

Fraktrak xonaxフラクタルの破りによるエキスパートアドバイザ Fraktrak xonaxフラクタルの破りによるエキスパートアドバイザ

このエキスパートアドバイザは、上のフラクタルと下のフラクタルを検索して、価格がそれらのレベルを破る場合、ポジションを開始します

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

RSI Bollinger Bands are used to establish overbought and oversold RSI regions for generation of short and long trading signals.