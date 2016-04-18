Eine Variante der Implementation des Quantum Strategie-Systems.

Diese Implementierung beinhaltet nur das Prinzip des Erwartens eines extremen Kurses innerhalb einer bestimmten vom Trader angegebenen Anzahl von Bars des originalen Quantum-Systems:

Rote Labels — Lokale Maxima, nach denen empfohlen wird Short-Trades zu starten, und die Blauen — Lokale Minima, nach denen es empfohlen wird Long Trades zu starten

Eine Verbesserung dieses Systems ist die Filterung der erhaltenen Signale unter Verwendung des Stochastik Indikators. Eine Bestätigung für einen extremen Kurs ist das Verlassen der Hauptlinie des Stochastik aus einer überkauften oder überverkauften Zone.

Somit kann eine signifikante Menge an falschen Alarm herausgefiltert werden. Allerdings gibt es eine leichte Verzögerung und dadurch wird der Eröffnungskurs der Order verschlechtert. Allerdings überwiegen die Vorteile des Filterns diesen Nachteil.

Das Stop Loss von offenen Positionen wird über die Grenze des letzten registrierten extremen Kurses gesetzt. Voreingestellt wird Take Profit nicht verwendet, aber der Trader hat die Möglichkeit diese in Punkten vom Eröffnungskurs anzugeben. Das Schließen einer Transaktion in Profit wird durchgeführt, wenn die Hauptlinie des Stochastik die Werte, die in den Eingabeparametern "Level to close Buy" und "Level to close Sell" überschreitet.

Detaillierte Informationen über diese Strategie und die Ergebnisse des Strategie-Testers werden in dem Artikel The Quantum trading system beschrieben.