Zakryvator - MetaTrader 4のためのエキスパート
未執行注文エキスパートアドバイザは、現在通貨ペアで指定された損失値を達成する場合、未執行注文を一括決済します。他の通貨ペアで開始された注文も決済します。どんな通貨ペアでも設定すると、未執行注文を管理できます。
ロットサイズによって損失値を変更できます。このように、ロットサイズが0,01-0,02に等しい注文の場合、損失の最大値は4 に等しく(min_001_002=4) (米ドルであれば4米ドル)、ロットサイズが1以上である場合、損失の最大値は30に等しい(min_from1=30)です。
注意: 市場状態またはブローカーによるスリッページが発生する可能性があります！
入力引数：
- min_001_002 — ロットサイズが0,01-0,02に等しい注文につき損失の最大値
- min_002_005 — ロットサイズが0,02-0,05に等しい注文につき損失の最大値
- min_005_01 — ロットサイズが0,05-0,1に等しい注文につき損失の最大値
- min_01_03 — ロットサイズが0,1-0,3に等しい注文につき損失の最大値
- min_03_05 — ロットサイズが0,3-0,5に等しい注文につき損失の最大値
- min_05_1 — ロットサイズが0,5-1に等しい注文につき損失の最大値
- min_from1 — 1以上のロットサイズにつき損失の最大値
