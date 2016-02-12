未執行注文エキスパートアドバイザは、現在通貨ペアで指定された損失値を達成する場合、未執行注文を一括決済します。他の通貨ペアで開始された注文も決済します。どんな通貨ペアでも設定すると、未執行注文を管理できます。

ロットサイズによって損失値を変更できます。このように、ロットサイズが0,01-0,02に等しい注文の場合、損失の最大値は4 に等しく(min_001_002=4) (米ドルであれば4米ドル)、ロットサイズが1以上である場合、損失の最大値は30に等しい(min_from1=30)です。

注意: 市場状態またはブローカーによるスリッページが発生する可能性があります！

入力引数：