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Zakryvator - эксперт для MetaTrader 4
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Советник закрывает любые ордера, открытые в терминале, при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. В том числе и ордера, открытые по всем иным парам, на которых советник не установлен. Его можно поставить на любую валютную пару и он будет отслеживать все открываемые ордера.
Есть возможность варьировать убыток на объем ордера. Так, например, по умолчанию для ордеров объемом 0,01-0,02 лота максимальный убыток равен 4 (min_001_002=4) (если счет в долларах, то 4 доллара), а при объеме ордера больше одного лота равен 30 (min_from1=30).
Внимание: возможны проскальзывания в зависимости от рыночной ситуации, а также брокера!
Входные параметры:
- min_001_002 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,01 (включительно) до 0,02 лота (включительно);
- min_002_005 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,02 до 0,05 лота (включительно);
- min_005_01 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,05 до 0,1 лота (включительно);
- min_01_03 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,1 до 0,3 лота (включительно);
- min_03_05 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,3 до 0,5 лота (включительно);
- min_05_1 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,5 до 1 лота (включительно);
- min_from1 — максимальный убыток на ордера объемом более 1 лота.
Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax
Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.
Индикатор отображает канал из скользящих средних.Heiken Ashi in Subwindow
Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.