Советник закрывает любые ордера, открытые в терминале, при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. В том числе и ордера, открытые по всем иным парам, на которых советник не установлен. Его можно поставить на любую валютную пару и он будет отслеживать все открываемые ордера.

Есть возможность варьировать убыток на объем ордера. Так, например, по умолчанию для ордеров объемом 0,01-0,02 лота максимальный убыток равен 4 (min_001_002=4) (если счет в долларах, то 4 доллара), а при объеме ордера больше одного лота равен 30 (min_from1=30).

Внимание: возможны проскальзывания в зависимости от рыночной ситуации, а также брокера!

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