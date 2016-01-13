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Советники

Zakryvator - эксперт для MetaTrader 4

Alexey Surkov
Alexey Surkov

Alexey Surkov

4.1 (28)
16 продуктов 6 кодов 1 тема 7 комментариев
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Просмотров:
5097
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник закрывает любые ордера, открытые в терминале, при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. В том числе и ордера, открытые по всем иным парам, на которых советник не установлен. Его можно поставить на любую валютную пару и он будет отслеживать все открываемые ордера.

Есть возможность варьировать убыток на объем ордера. Так, например, по умолчанию для ордеров объемом 0,01-0,02 лота максимальный убыток равен 4 (min_001_002=4) (если счет в долларах, то 4 доллара), а при объеме ордера больше одного лота равен 30 (min_from1=30).

Внимание: возможны проскальзывания в зависимости от рыночной ситуации, а также брокера!

Входные параметры:

  • min_001_002 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,01 (включительно) до 0,02 лота (включительно);
  • min_002_005 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,02 до 0,05 лота (включительно);
  • min_005_01 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,05 до 0,1 лота (включительно);
  • min_01_03 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,1 до 0,3 лота (включительно);
  • min_03_05 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,3 до 0,5 лота (включительно);
  • min_05_1 — максимальный убыток на ордера объемом от 0,5 до 1 лота (включительно);
  • min_from1 — максимальный убыток на ордера объемом более 1 лота.

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.

Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax

Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.

Subway Subway

Индикатор отображает канал из скользящих средних.

Heiken Ashi in Subwindow Heiken Ashi in Subwindow

Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.