MetaTrader 5
Zakryvator - Experte für den MetaTrader 4
Dieser EA schließt alle offenen Orders in dem Terminal, wenn ein bestimmter Verlust erreicht ist. Dieses betrifft auch alle offenen Orders von anderen Währungspaaren, wo dieser Expert Advisor gar nicht installiert ist. Dieser Expert Advisor kann zu jedem Währungspaar hinzugefügt werden und er überprüft den Verlust von allen offenen Orders.
Es ist möglich die Höhe des Verlusts über die Variation der Positionsgröße zu verändern. Zum Beispiel ist voreingestellt ein maximaler Verlust von 4 (min_001_002=4) für Orders mit der Positionsgröße von 0,01-0,02 Lots (Wenn das Konto in Dollar geführt wird, dann sind es $4), und ist gleich 30 (min_from1=30) bei Positionsgrößen größer als 1 Lot.
Achtung: Der Slippage-Wert hängt von den aktuellen Marktbedingungen ab sowie von ihrem Broker!
Eingabeparameter
- min_001_002 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,01 (inklusiv) bis 0,02 Lots (inklusiv);
- min_002_005 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,02 (inklusiv) bis 0,05 Lots (inklusiv);
- min_005_01 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,05 (inklusiv) bis 0,1 Lots (inklusiv);
- min_01_03 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,1 (inklusiv) bis 0,3 Lots (inklusiv);
- min_03_05 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,3 (inklusiv) bis 0,5 Lots (inklusiv);
- min_05_1 — Der maximale Verlust für orders mit den Positionsgrößen von 0,5 (inklusiv) bis 1 Lots (inklusiv);
- min_from1 — Der maximale Verlust pro Order mit Positionsgrößen größer als 1 Lot;
