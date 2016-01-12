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TriX_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три осциллятора Trix с трех различных таймфреймов на одном графике.
Рис.1. Индикатор TriX_3HTF
Exp_ColorBulls
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBulls.ColorBullsCandle
Индикатор ColorBulls в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBulls соответствующих ценовых таймсерий.
VKW_Bands_Modify_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.