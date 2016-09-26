CodeBaseKategorien
TriX_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
766
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
trix_3htf.mq5 (12.44 KB) ansehen
Drei Oszillators Trix mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

in Abb.1. Der Indikator TriX_3HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14555

