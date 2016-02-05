Mira cómo descargar robots gratis
METRO_WPR_Sign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_WPR.
Fig. 1. Indicador METRO_WPR_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14497
ColorMETRO_WPR_HTF
Indicador ColorMETRO_WPR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorMETRO_WPR
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_WPR.
VKW_Bands_Modify_Stochastic
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
Indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.