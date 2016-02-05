Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
METRO_WPR_Sign - indicador para MetaTrader 5
- 1204
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_WPR.
Figura 1. O indicador METRO_WPR_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14497
ColorMETRO_WPR_HTF
O ColorMETRO_WPR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Exp_ColorMETRO_WPR
Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_WPR.
VKW_Bands_Modify_Stochastic
O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
O VKW_Bands_Modify_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.